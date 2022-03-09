Instagram скрывает российские аккаунты для пользователей из Украине

Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, объявила о новых мерах. Они должны защитить пользователей.

Компания будет скрывать подписчиков, активнее маркировать российскую пропаганду и ограничивать ее распространение.

В частности, в Instagram будут скрывать детали о количестве подписчиков и подписок у частных аккаунтов из Украины и России.

— Это значит, что люди, подписавшиеся на частные аккаунты в Украине и России, больше не смогут видеть, кто читает эти учетные записи или кто на них подписан. Мы также не показываем эти аккаунты в читателях или списках других людей, а также в нашей функции “взаимных подписок”. Мы сообщили частным аккаунтам в Украине и России об этом изменении, — отметили в Мета.

Instagram будет маркировать российские государственные медиа при распространении ссылок на их сообщения. Кроме того, такие материалы будут менее приоритетны при показе на главной ленте и в Stories.

Также видео от российских государственных медиа не попадут в рекомендации сервиса Reels.

Кстати, 4 марта Россия заблокировала Facebook из-за дискриминации российских СМИ.