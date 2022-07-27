Потерять телефон — довольно неприятная вещь, тем более, сегодня у каждого из нас в смартфоне хранится важная и конфиденциальная информация.

Как самостоятельно найти телефон по IMEI-коду — читайте в нашем материале.

Что такое IMEI-код

Это аббревиатура, которая расшифровывается как International Mobile Equipment Identifier, что в переводе означает международный идентификатор мобильного оборудования.

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В общем, это уникальный номер каждого смартфона в формате GSM. При подключении, IMEI-код автоматически передается оператору мобильной связи.

Поэтому, если в ваш телефон, который вы потеряли или у вас его украли, вставят другую SIM-карту и сделают звонок, правоохранители смогут найти ваше устройство по IMEI.

Также этот 15-значный код позволяет узнать модель устройства, находится ли телефон в розыске и много другой информации.

IMEI-код обычно указывается:

на наклейке на корпусе нового телефона;

на батарее устройства или под ней;

на коробке или в гарантийном талоне.

Чтобы узнать свой IMEI также можно набрать комбинацию *#06# и на экране появится код.

Как найти телефон по IMEI-коду

Найти утерянный телефон можно самостоятельно с помощью специальных сервисов в интернете или через различные приложения и программы для операционных систем.

Сегодня есть несколько вариантов, как отследить потерянный смартфон по серийному номеру. Главное, чтобы на момент потери, смартфон был включенным и на нем активирован GPS.

С помощью Google

Можно отследить телефон по IMEI через интернет, если мобильный привязан к аккаунту Google:

Перейдите в личный кабинет учетной записи Google. На главной странице найдите функция Поиск телефона, нажмите Приступить. Выберите свое устройство. На карте вы увидите приблизительное местоположение вашего мобильного.

Если вы потеряли iPhone, его тоже можно найти по IMEI. Но важно, чтобы на момент потери была активирована функция Найти iPhone. Итак, чтобы найти потерянный iPhone:

зайдите с компьютера на сайт icloud.com

введите данные для доступа: пароль и Apple ID.

На экране вы увидите местонахождение своего телефона и сможете отследить его движение. Также сервис позволяет заблокировать iPhone.

Но в случае кражи мобильного, рекомендуем обратиться в правоохранительные органы и написать заявление. Также обязательно укажите уникальный идентификационный номер IMEI мобильного, чтобы полиции было легче найти смартфон.