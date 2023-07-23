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Илон Маск анонсировал изменения логотипа Twitter: вместо птицы — символ Х

23 июля 2023, 15:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

Илон Маск анонсировал изменения логотипа соцсети Twitter — вместо голубой птички на белом фоне будет символ X в стиле других корпораций миллиардера. Об этом глава Tesla рассказал в своем сервисе.

— Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками, — заявил Маск.

Спустя время он показал, какие изменения ждут сервис. Среди прочего, точно изменится логотип и дизайн — символ X выглядит футуристично, и в то же время легко читаемым. Именно он и заменит всем известную синюю птицу, которая многие годы красовалась на экране пользователей.

С момента приобретения сервиса в октябре 2022 года, Маск постепенно перерабатывает Twitter под свои взгляды и интересы. К примеру, он сократил расходы, уволив до 50% сотрудников компании, затем сделал синюю галочку верификации доступной для всех. 

Еще в апреле этого года он утверждал, что компания перестала уходить в минус, и надеялся на прибыль уже к лету. Однако, на фоне появления Threads, реклама Twitter упала на 50%, что намекает на возвращение убытков. В любом случае, новое детище от Meta создает серьезную конкуренцию для соцсети Маска.

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