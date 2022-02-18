Долгожданная игра Horizon Forbidden West стала доступной для игроков. В сети также появились первые геймплейные ролики, которые покажут все прелести проекта.

Известно, что Horizon Forbidden West разрабатывалась эксклюзивно для консолей Sony — PS5 и PS4. Поиграть в нее смогут далеко не все. В YouTube появились видео с процессом игры на консолях — можно легко сравнить качество графики на флагманской консоли, и на гаджете прошлого поколения.

Из-за огромной разницы в производительности, на PlayStation 5 разработчики смогли показать картинку во всей красе, чего не скажешь о PS4.

Критики позитивно оценили проект еще до официального релиза — на Metacritic красуется оценка в 89 из 100 возможных, основанная на мнении 101 игровых экспертов. Аналогичные отзывы и от остальной прессы — игру хвалят за красивую графику, проработанный мир и улучшенные механики, которые в первой части были немного хуже.

Horizon Forbidden West — это продолжение игры Horizon Zero Dawn. Проект позиционируют как экшен в открытом мире, где все события происходят в далеком будущем. Здесь господствуют роботизированные животные, которые очень напоминают динозавров и прочих существ, живущих миллионы лет назад на Земле. Игрокам дадут ощутить себя в шкуре охотница из племени Нора — Элой.