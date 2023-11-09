Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

HD Rezka и другие: в Украине запретили ряд медиасервисов за связь с РФ

9 ноября 2023, 18:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Телевізор
Источник: Unsplash

В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов за связь с Россией. Среди них — популярные сайты, на которых распространялся развлекательный контент.

Какие медиасервисы запретили в Украине

Список запрещенных ресурсов с развлекательным контентом состоит из 22 сервисов. Решение было принято Нацсоветом по вопросам телевидения и радовещания.

Теперь украинцы не смогут законно пользоваться следующими медиасервисами:

Сейчас смотрят
  • 24ТВ;
  • Амедиатека;
  • Baskino;
  • Filmix;
  • HD REZKA;
  • KINOGO;
  • Kinokrad;
  • Kinotochka;
  • KinoZapas;
  • Kion;
  • Viju;
  • ГидОнлайн;
  • Лайм HD TV;
  • Смотрешка;
  • Триколор Кино и ТВ онлайн;
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно.

Причина блокировки этих сервисов в Украине — несоответствие структуры собственности субъектов и направленность на территорию и аудиторию России. 

Также различные украинские компании и государственные органы будут проинформированы о таком решении с дальнейшим принятием мер. Даже международные платежные системы могут отреагировать на запрет сервисов в Украине.

Примечательно, что не только эти медиасервисы тесно связаны с РФ — недавно стало известно, что сайт боевиков ХАМАС размещен на российском хостинге. Страница в сети была зарегистрирована еще в 2017 году и с тех пор поддерживается.

Источник: Національна рада України з питань телебачення на радіомовення

Теги
Война в Украине Кино Фільми
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь