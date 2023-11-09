HD Rezka и другие: в Украине запретили ряд медиасервисов за связь с РФ

В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов за связь с Россией. Среди них — популярные сайты, на которых распространялся развлекательный контент.
Какие медиасервисы запретили в Украине
Список запрещенных ресурсов с развлекательным контентом состоит из 22 сервисов. Решение было принято Нацсоветом по вопросам телевидения и радовещания.
Теперь украинцы не смогут законно пользоваться следующими медиасервисами:
- 24ТВ;
- Амедиатека;
- Baskino;
- Filmix;
- HD REZKA;
- KINOGO;
- Kinokrad;
- Kinotochka;
- KinoZapas;
- Kion;
- Viju;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV;
- Смотрешка;
- Триколор Кино и ТВ онлайн;
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно.
Причина блокировки этих сервисов в Украине — несоответствие структуры собственности субъектов и направленность на территорию и аудиторию России.
Также различные украинские компании и государственные органы будут проинформированы о таком решении с дальнейшим принятием мер. Даже международные платежные системы могут отреагировать на запрет сервисов в Украине.
Примечательно, что не только эти медиасервисы тесно связаны с РФ — недавно стало известно, что сайт боевиков ХАМАС размещен на российском хостинге. Страница в сети была зарегистрирована еще в 2017 году и с тех пор поддерживается.
Источник: Національна рада України з питань телебачення на радіомовення