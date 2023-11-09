HD Rezka и другие: в Украине запретили ряд медиасервисов за связь с РФ

В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов за связь с Россией. Среди них — популярные сайты, на которых распространялся развлекательный контент.

Какие медиасервисы запретили в Украине

Список запрещенных ресурсов с развлекательным контентом состоит из 22 сервисов. Решение было принято Нацсоветом по вопросам телевидения и радовещания.

Теперь украинцы не смогут законно пользоваться следующими медиасервисами:

Сейчас смотрят

24ТВ;

Амедиатека;

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV;

Смотрешка;

Триколор Кино и ТВ онлайн;

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно.

Причина блокировки этих сервисов в Украине — несоответствие структуры собственности субъектов и направленность на территорию и аудиторию России.

Также различные украинские компании и государственные органы будут проинформированы о таком решении с дальнейшим принятием мер. Даже международные платежные системы могут отреагировать на запрет сервисов в Украине.

Примечательно, что не только эти медиасервисы тесно связаны с РФ — недавно стало известно, что сайт боевиков ХАМАС размещен на российском хостинге. Страница в сети была зарегистрирована еще в 2017 году и с тех пор поддерживается.

Источник: Національна рада України з питань телебачення на радіомовення