Рано или поздно все пользователи iPhone сталкиваются с нехваткой памяти на устройстве. Факты ICTV собрали для вас пошаговую инструкцию по освобождению памяти на iPhone.
Шаг 1. Очистка истории Safari и данных веб-сайтов
Вам нужно удалить временные файлы и историю посещений, а также файлы cookie. Для этого вам необходимо проделать такой путь: Настройки > Safari > Очистить историю и данные сайтов. А чтобы удалить всю информацию, в настройках Safari нужно выбрать Дополнения > Данные сайтов > Удалить все данные.
Шаг 2. Отключение Фотопотока
Данная функция распространяет по всем устройствам, которые подключены к вашему аккаунту, последние 1000 фотографий. Таким образом технология расходует мегабайты. Если вы активно не используете данную функцию, то ее лучше отключить. Это сделать можно здесь: Настройки > iCloud > Фото.
Шаг 3. Синхронизация фото и видео с iCloud
Данный сервис выгружает автоматически в облако медиафайлы с устройства и удаляет их из памяти. Таким образом, файлы будут всегда в доступе, а места на iPhone не займут. Подключить функцию можно вот так: Настройки > iCloud > Фото.
Также стоит пересмотреть скриншоты и удалить ненужные.
Шаг 4. Удаление приложений, которыми вы не пользуетесь
Размер приложений быстро растет за счет временных данных, которые они сохраняют во время использования. Поэтому важно время от времени чистить кеш приложений и удалять те, которыми вы редко пользуетесь. Для проверки используемой памяти приложениями зайдите в Настройки > Основные > Статистика > Хранилище.
Шаг 5. Чистка музыки
У Apple есть технология, которая позволяет транслировать загруженную из iTunes музыку через iCloud. Благодаря этому, скачивать ее и хранить на устройстве совсем не обязательно. Кроме того, есть много приложений, которые позволяют прослушивать музыку онлайн, без скачивания на устройство.
Шаг 6. Очистка больших веток переписки в iMessage
Если вы удалите старые переписки и большие ветки, которые вам не нужны, это позволит получить больше свободного пространства на вашем iPhone.
Шаг 7. Проверьте свою версию iOS
Старые версии iOS могут работать некорректно, тем более Apple исправила ошибки, улучшила стабильность работы системы и увеличила производительность даже на старых устройствах. Проверить наличие обновлений вы можете, зайдя в Настройки >Основные > Обновления ПО.