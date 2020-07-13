Шаг 5. Чистка музыки

У Apple есть технология, которая позволяет транслировать загруженную из iTunes музыку через iCloud. Благодаря этому, скачивать ее и хранить на устройстве совсем не обязательно. Кроме того, есть много приложений, которые позволяют прослушивать музыку онлайн, без скачивания на устройство.