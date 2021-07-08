Эксперты из Android Police обнаружили необычное приложение в магазине Google Play — тест на водонепроницаемость.

Его основная задача — проверка наличия защиты от попадания влаги и пыли по стандартам IP67/IP68. Проверить можно практически любой Android-смартфон со встроенным барометром.

Принцип работы достаточно прост: скачайте приложение и следуйте инструкции на экране.

Тест проходится мгновенно, что только повышает удобство использования.

По словам разработчика приложения Рэя Вана, программа пригодится владельцам старых смартфонов и гаджетов, которые уже были в ремонте.

В сервисных центрах зачастую берут дополнительную плату за сохранение водонепроницаемости устройства, и наличие этой функции можно с легкостью проверить после ремонта.

Судя по комментариям в магазине Google Play, приложение работает достаточно точно. Эксперты из The Verge испытали приложение на Galaxy Note 20 Ultra с классом защиты IP68, и он прошел тест. При вытаскивании лотка для SIM-карты приложение указало на отсутствие водонепроницаемости.

К плюсам приложения также можно добавить и бесплатное скачивание.

Фото: The Verge, Unsplash