С активированной функцией Double Tap смартфон будет интерпретировать постукивания и щелчки по корпусу как команды управления.

По двойному щелчку девайс откроет Центр управления, Центр уведомлений, заблокирует iPhone, сделает снимок экрана, увеличит или убавит громкость или включит бесшумный режим.

Какую функцию будет выполнять смартфон, выбирает владелец в настройках девайса.

Секретную функцию можно настроить под возможности универсального доступа.

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Например, по щелчку телефон может увеличить изображение на дисплее, перевести текст в речевой формат, включить Voice Over, с которым ОС будет проговаривать названия объектов на экране.

Обнаруженная функция встречается только в бета-версии iOS 14. Стабильная версия iOS для пользователей появится осенью.

Переименования iOS не произошло

Перед WWDC известный инсайдер Джон Проссер написал, что Apple может заявить о переименовании iOS на конференции WWDC.

По его информации, производитель iPhone мог переименовать операционную систему iOS в iPhone OS. Как видим, этого не произошло.

Источник: MacRumors