Что делать, если телефон упал в воду

ШАГ 2. Выключите и разберите смартфон

Самое важное — достать батарею. В большинстве устройств для этого необходима специальная отвертка. Если вы оставите батарею в телефоне, то из-за тока, который продолжит идти по микросхемам, окислятся контакты. В таком случае надеяться, что телефон после воды будет рабочим, уже не стоит.