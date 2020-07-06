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Что делать, если телефон упал в воду
Гаджеты

Что делать, если телефон упал в воду

6 июля 2020, 15:01 Олена Конюшок

Падение телефона в воду — одна из самых распространенных проблем среди владельцев гаджетов. Не всегда удается спасти “утопленника” после такой встречи, но если вы попробуете что-то предпринять, шанс, что ваш телефон после попадания в воду будет работать, станет выше.

ШАГ 1. Достаньте телефон как можно быстрее из воды

Чем меньше времени ваше устройство проведет в контакте с влагой, тем больше вероятность, что он будет еще в рабочем состоянии.

ШАГ 2. Выключите и разберите смартфон

Самое важное — достать батарею. В большинстве устройств для этого необходима специальная отвертка. Если вы оставите батарею в телефоне, то из-за тока, который продолжит идти по микросхемам, окислятся контакты. В таком случае надеяться, что телефон после воды будет рабочим, уже не стоит.

ШАГ 3. Потрясите телефон

После того, как вы разобрали свое устройство, вытащили батарею, карту памяти и SIM-карту, потрясите телефон, чтобы избавиться от остатков воды.

ШАГ 4.  Опустите смартфон в рис или соль

Сыпучие вещества помогут вытащить из устройства лишнюю влагу.

ШАГ 5. Положите телефон в спиртовую жидкость

Налейте в миску спиртовой жидкости и оставьте телефон в ней на полчаса. После того, как пройдет время, вытащите его и оставьте сохнуть на сутки. Не пытайтесь включить телефон. Спиртовая жидкость поможет предотвратить коррозию и удалит влагу из смартфона.

ШАГ 6. Отнесите телефон в ремонт

Даже если ваше устройство после сушки заработало, стоит отнести его на диагностику к специалистам, чтобы избежать проблем с его работоспособностью в будущем. 

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Смартфон , Телефони
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