Что делать, если телефон упал в воду

Падение телефона в воду — одна из самых распространенных проблем среди владельцев гаджетов. Не всегда удается спасти “утопленника” после такой встречи, но если вы попробуете что-то предпринять, шанс, что ваш телефон после попадания в воду будет работать, станет выше.
ШАГ 1. Достаньте телефон как можно быстрее из воды
Чем меньше времени ваше устройство проведет в контакте с влагой, тем больше вероятность, что он будет еще в рабочем состоянии.
ШАГ 2. Выключите и разберите смартфон
Самое важное — достать батарею. В большинстве устройств для этого необходима специальная отвертка. Если вы оставите батарею в телефоне, то из-за тока, который продолжит идти по микросхемам, окислятся контакты. В таком случае надеяться, что телефон после воды будет рабочим, уже не стоит.
ШАГ 3. Потрясите телефон
После того, как вы разобрали свое устройство, вытащили батарею, карту памяти и SIM-карту, потрясите телефон, чтобы избавиться от остатков воды.
ШАГ 4. Опустите смартфон в рис или соль
Сыпучие вещества помогут вытащить из устройства лишнюю влагу.
ШАГ 5. Положите телефон в спиртовую жидкость
Налейте в миску спиртовой жидкости и оставьте телефон в ней на полчаса. После того, как пройдет время, вытащите его и оставьте сохнуть на сутки. Не пытайтесь включить телефон. Спиртовая жидкость поможет предотвратить коррозию и удалит влагу из смартфона.
ШАГ 6. Отнесите телефон в ремонт
Даже если ваше устройство после сушки заработало, стоит отнести его на диагностику к специалистам, чтобы избежать проблем с его работоспособностью в будущем.