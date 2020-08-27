Нового сезона Fortnite не будет на устройствах Apple — Epic Games

Игроки Fortnite не смогут играть на устройствах Apple в новый сезон игры (с темами Marvel), который выйдет в четверг, 27 августа.

Компания Epic Games подтвердила, что не намерена возвращаться к использованию платежной системы “яблочной” компании.

Несмотря на то, что устройства Apple не смогут обновить игру до нового сезона, игроки могут продолжить играть в версии 13.40. При этом они смогут играть онлайн только против игроков, играющих на других устройствах Apple, но не будут участвовать в кроссплатформенной игре.

Игра также, по-прежнему, отсутствует в Google Play Store.

Те, кто играет в Fortnite на Android, могут получить доступ к последней версии Fortnite на сайте игры.

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Битва Epic Games и Apple

25 августа произошло первое заседание суда после того, как Epic Games подала иск против Apple в связи с решением технологического гиганта убрать Fortnite из своего App Store.

Apple удалила игру из своего магазина после того, как разработчик предоставил возможность игрокам напрямую покупать внутриигровую валюту Fortnite в обход комиссии App Store.

Источник: GSMAERANA

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