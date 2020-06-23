iOS 14: 5 фишек, которые Apple позаимствовала у Android

Некоторые из последних фишек, которые появятся в iPhone с выходом iOS 14, будут очень знакомыми для пользователей Android.

После обновления на iOS 14 домашний экран iPhone будет немного больше похож на устройство Android.

Пользователи iPhone скоро смогут прикреплять виджеты на свои домашние экраны. Виджеты уже давно работают на устройствах с Android.

Кроме того, новая библиотека приложений в iOS 14 автоматически организует приложения на главном экране, поэтому пользователю не нужно пролистывать несколько страниц. Это уже было ранее выполнено на Android.

Apple также представила новую функцию под названием App Clips, которая предлагает установить небольшую часть приложения, чтобы не загружать его полностью. Это своего рода аналог Android Slices.

Apple, похоже, черпала вдохновение у конкурирующего продукта, когда создавала новую “звонилку”, которая, как в смартфонах на Android, не занимает весь экран при звонке.

Кроме того, iPhone уже после Samsung Galaxy получил функцию Картинка в картинке, которая позволяет пользователю смотреть видео и пользоваться другим приложением одновременно.

Читайте: Apple представила iOS 14: топ-7 фишек

Секретная фишка iOS 14

Во время презентации новой операционки в Apple не рассказали о новой функции Double Tap в iOS 14, которая позволяет управлять смартфоном постукиваниями и щелчками по корпусу.

Например, по двойному щелчку девайс откроет Центр управления, Центр уведомлений, заблокирует iPhone, сделает снимок экрана, увеличит или убавит громкость или включит бесшумный режим.