Долговечность, гигиеничность и стойкость: главные преимущества коммерческого линолеума

В помещениях, где постоянно находится большое количество людей, пол нуждается в особо выносливом покрытии. Обычно это учреждения, промышленные организации, медицинские, учебные заведения и даже салоны общественного транспорта.

Производители напольных покрытий постоянно работают над совершенствованием технологии сверхустойчивых материалов. Лучшее, что сегодня может предложить рынок – коммерческий гомогенный линолеум https://www.tarkett.ua/uk_UA/category-ua_C01001-komerc-yniy-gomogenniy-l-noleum.

Особенности материала

Главное требование к покрытию в банке, офисе, производственном или складском помещении – способность выдерживать значительные нагрузки, длительное время не терять свойств и эстетического вида.

Гомогенный линолеум коммерческого класса, созданный на основе высокопрочного поливинилхлорида, вполне соответствует таким критериям.

Современные технологии производства обеспечили коммерческому покрытию немало преимуществ. Вот некоторые из них:

увеличенная износостойкость благодаря модифицированному ПВХ и пластификаторам в составе;

устойчивость к механическим воздействиям. Гомогенный коммерческий линолеум — чемпион в противостоянии таким вызовам как потертости, воздействие тяжестей, вес тележек или каталок;

амортизационные свойства – гибкость, упругость, эластичность. Они облегчают процесс укладки. Гомогенный линолеум весит меньше, чем другие разновидности покрытия этого вида;

устойчивость к образованию вмятин;

антистатические свойства. Они позволяют укладывать его в комнатах с электрическим оборудованием, электрощитовых и тому подобное;

гигиеничность – линолеум легок в уходе. Есть разновидности с антибактериальными свойствами. Это значит, что на полу не возникнут грибки и другие органические образования. Благодаря этому гомогенный коммерческий линолеум подходит для использования в медицинских учреждениях, салонах красоты, косметических кабинетах и т.д;

возможность реставрации поверхности;

долговечность. При профессиональном монтаже и правильном уходе срок использования более 25 лет.

Особенности рисунка гомогенного коммерческого линолеума

Производители тщательно продумали даже такой момент. На линолеум обычно наносят однородный рисунок, не требующий совмещения при укладке.

Рисунок пронизывает всю толщу покрытия, поэтому сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. Нейтральные цвета отлично подходят для проходных помещений – к примеру, коридоров. На них едва заметны пыль и незначительные загрязнения.