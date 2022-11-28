Издание TIME признало игру God of War Ragnarök лучшей игрой 2022 года. Ее главный конкурент Elden Ring оказался лишь на четвертом месте.

Так, редакция журнала сделала подборку лучших игр, которые вышли в 2022 году. В список попали проекты самых разных стилей и жанров — от хорроров до олдскульных аркад.

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На втором месте расположилась игра Horizon: Forbidden West, которая также имела все шансы завоевать золото. Все игры из широкого списка получили позитивные отзывы как от критиков, так и от самих геймеров. Примечательно, что победитель God of War Ragnarök вышел только 9 ноября 2022 года — геймеры ждали продолжения четыре года, и остались довольными.

Топ-10 лучших игр 2022 года по версии TIME

God of War Ragnarök Horizon Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part I Sifu Resident Evil Village: Shadows of Rose LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Напомним, что победа в 2021 году досталась Metroid Dread, который был доступен только на приставках Metroid Dread.

Все проекты из списка заслуживают внимания, чего не скажешь о дешевых играх в Steam. Огромное количество работ могут разочаровать, и львиная доля из них — платные. Как вернуть деньги за игру в Steam, можно узнать на Фактах ICTV.