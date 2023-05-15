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Google научит поисковик обнаруживать фейковые фото и снимки от ИИ

15 мая 2023, 15:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Google
Источник: Unsplash

Google научит поисковую систему обнаруживать фейковые фото и снимки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Это очень актуальное решение на фоне популярности сервисов с ИИ.

Первая функция называется Об этом изображении. Она будет отображать дополнительный контекст. К примеру, нажав на снимок, пользователь узнает, на каких сайтах отображался снимок. По заявлению Google, это поможет выяснить первоисточник и подлинность фото, если оно отмечен в новостях надежных СМИ.

В Google также научат поисковую систему помечать снимки, которые генерируют сервисы с ИИ. Более того, компания добивается, чтобы другие сервисы делали также. К примеру, так заставят сделать сервисы Midjourney и Shutterstock, с которыми сотрудничает корпорация.

Google — не первая компания, которая занялась проверкой подлинности снимков. К примеру, у Microsoft есть сервис, который гарантирует первозданность фотографий без видоизменений с момента съемки до отправки.

Ранее один из создателей искусственного интеллекта Джеффри Хинтон уволился с Google и сообщил об опасности своей разработки. Он заявил, что системы по типу ChatGPT очень быстро развиваются, и скоро сравнятся по уму с человеком. Вполне возможно, что в будущем подобными технологиями могут воспользоваться для плохих умыслов.

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Источник
Bloomberg
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