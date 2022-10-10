Сегодня, 10 октября, в работе крупного мессенджера Telegram наблюдается сбой.

Согласно с данными сервиса Downdetector, который фиксирует сообщения о сбоях в работе крупнейших соцсетей, мессенджеров и сервисов, наибольший сбой пришелся на 9:15, однако и сейчас приложение продолжает плохо работать.

Глобальный сбой: пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера / 2 images

О причине сбоя в Telegram — неизвестно. Пользователи жалуются, что мессенджер медленно работает, а именно — плохо загружается, сообщения приходят с задержкой, а также проблемы с отправкой и получением медиафайлов.

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