Российскую радиостанцию Коммерсант FM взломали — слушатели могли насладиться гимном Украины. Представители радио уже отреагировали на инцидент, и призвали отказаться от прослушивания.

Информация о взломе радиостанции появилась в сети — пользователь Twitter заснял на видео воспроизведения национального гимна Украины после подключения к Коммерсант FM.

КоммерсантФМ взломали и сейчас в прямом эфире играет гимн Украины!!! pic.twitter.com/kmqoqoDxQd — голубева (@greenlightoff) June 8, 2022

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Хакеры проявили креатив — помимо гимна, слушатели получили возможность оценить песню Нам не нужна война в исполнении группы Ногу свело, а также легендарную Hey, Hey, Rise Up!, которую Pink Floyd записал вместе с украинским музыкантом Андреем Хлывнюком.

Представители радио заявили, что всему виною хакерская атака, и вскоре неполадки исправят.

— Уважаемые подписчики! Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках и YouTube. Вещание в интернете скоро будет налажено, — заявили в Коммерсант FM в Telegram.

Известная хакерская группировка Anonymous уже отреагировала на инцидент. Их ответ дал понять, что эксперты по взлому могут быть причастны.

Российская музыка на украинском радио скоро может оказаться под запретом. В конце мая появился законопроект, который подразумевает запрет на воспроизведение творчества российских музыкантов. Изменения также позволят увеличить количество украиноязычной музыки в эфире до 40%, и программы на украинском языке — до 75%.