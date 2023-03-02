Во время пользования, на наших смартфонах хранится множество разнообразной информации, файлов и документов. Мы даже можем не замечать их, ведь они хранятся в оперативной или встроенной памяти.

Чтобы смартфон всегда работал быстро и не тормозил, специалисты советуют регулярно проводить генеральную очистку своего устройства.

Факты ICTV узнавали, как профессионально почистить память телефона Samsung.

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Генеральная уборка: как почистить Samsung

Сперва стоит выяснить, какая бывает память на смартфонах Samsung. Всего существует три вида памяти:

оперативная — отвечает за производительность смартфона, соответственно, чем ее больше, тем быстрее и эффективнее работает устройство в режиме многозадачности;

— отвечает за производительность смартфона, соответственно, чем ее больше, тем быстрее и эффективнее работает устройство в режиме многозадачности; встроенная — именно здесь хранятся ваши данные (приложения, музыка, видео, электронные книги, фото и т. д.). Кстати, именно здесь расположена операционная система со всеми файлами;

— именно здесь хранятся ваши данные (приложения, музыка, видео, электронные книги, фото и т. д.). Кстати, именно здесь расположена операционная система со всеми файлами; расширяемая — это карта памяти, которую можно вставить в телефон, чтобы хранить еще больше файлов.

На официальном сайте Samsung отмечают, что оперативную память нужно регулярно чистить. Именно тогда телефон будет работать быстро, без сбоев и глюков.

— Память — и встроенная, и расширяемая — со временем засоряется ненужными данными. Переполненные хранилища могут затруднить работу устройства в целом — и тогда ваш телефон начнет тормозить. Именно поэтому и нужно регулярно чистить память, — отмечают на сайте Samsung.

Как очистить оперативную память на Samsung

Сначала стоит отметить, что когда вы удаляете какое-то приложение, его данные все равно останутся в памяти устройства. Поэтому, чтобы действительно почистить память своего Samsung, пользуйтесь пошаговой инструкцией:

Откройте Настройки и выберите там Приложения (диспетчер приложений). Найдите приложение, которое хотите удалить, и нажмите на него. Параллельно, в меню выберите Категорию память или Хранилище и щелкните Очистить данные. Затем вернитесь к предыдущим настройкам и нажмите Удалить, а затем кнопку ОК.

Таким образом вы удалите не просто приложение, но и все его данные.

Если вы не хотите удалять приложение, но оно по-прежнему занимает много места в памяти, рекомендуется очистить кеш.

— Кэш — это данные браузеров, карт, мессенджеров, соцсетей и других приложений, которые загружаются во время использования и постоянно накапливаются.

Кстати, телефоны Samsung обладают чудо-способностью: весь ненужный кеш можно удалить одним разом! Вам необходимо:

Перейти в Хранилище или О телефоне .

или . Там выбрать пункт Очистить память или Очистить кэш.

Вот и все! Вы одним махом избавились от всего ненужного мусора и очистили ваш смартфон!

Если вы хотите еще больше облегчить жизнь своему смартфону Samsung, мы рекомендуем удалить все ненужные файлы. Например, одинаковые фото или видео, дубликаты документов и тому подобное.

Избавиться от этого мусора можно двумя способами:

сидеть и просматривать всю галерею, удаляя ненужные фото и видео;

скачать на смартфон приложение Duplicate Files Fixer, которое просканирует память смартфона и найдет одинаковые фото, видео.

С другими папками придется разбираться только вручную. Хоть это и займет немало времени, но результат вы почувствуете сразу — смартфон будет просто летать!

После такой тщательной уборки остается только одно-перейти в папку Корзина и очистить ее.

Как проверить, сколько свободного места осталось в хранилище?

На большинстве устройств объем хранилища можно посмотреть в приложении Мои файлы (он находится в меню, в папке Samsung). Там вы увидите цифры: первая — отображает сколько занято, вторая — какой всего объем хранилища.

Кстати, если на вашем устройстве в Мои файлы эта информация не отображается, вы сможете найти ее в Меню — Настройки — Батарея и обслуживание устройства — Место сохранения (хранилище).