Информатор Фрэнсис Хауген, которая осенью 2021 слила тысячи страниц корпоративных документов Facebook, во второй раз дала показания перед Конгрессом. Но вместо более детального рассказа о негативном влиянии Facebook на общество, Хауген дала рекомендации о том, как решить проблемы, созданные платформой.

Информатор дала информацию о множестве недавно введенных мер по реформированию спорной системы, которая будет блокировать нежелательный контент в соцсетях. И республиканцы, и демократы заинтересованы в продвижении реформы, но они не могут решить, какой конкретно контент будет нарушать политику сервисов.

Член Палаты представителей США Том Малиновски заявил, что работа Конгресса по регулированию технологий была в значительной степени приостановлена из-за​ Джо Байдена и его предвыборного плана Build Back Better.

— Сегодняшнее слушание — сигнал, что реформа будет первостепенной задачей до следующего года. Используя свои рекомендательные алгоритмы, компании, работающие в социальных сетях, создали идеальную машину для доведения людей до политических крайностей и даже насилия — заявил Малиновски.

Однако некоторые правозащитники опасаются, что любые изменения в этой системе могут принести больше вреда, чем пользы.

Третье слушание состоится уже на следующей неделе. В любом случе, Конгрессу США нужно найти выход из ситуации — власти должны контролировать контент, который публикуется на соцсетях, при этом не ограничивая свободу слова пользователей.

Напомним, что весь скандал начался после слива тысячи корпоративных документов Facebook, которые обнародовала бывшая сотрудница соцсети — Фрэнсис Хауген. Именно она поспособствовала появлению Facebook Papers — скандалу, который раскрыл все тайны сервиса.