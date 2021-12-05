Fortnite: чем завершился второй раздел игры с Джонсоном

Финал второй главы онлайновой видеоигры Fortnite, разработанной американской компанией Epic Games, показал драку персонажа Дуэйна Скалы Джонсона и спасенного им главного героя видео – агента Джоунса с силами королевы Кубы.

Они перевернули остров, закрыв портал для инопланетян королевы, а затем отправились на базу Ордена Петли.

Игроки проследовали за Основателем, в итоге оказавшись в океане как раз в тот момент, когда остров начал переворачиваться, вызвав этим гигантское цунами.

В заключительной части ивента цунами накрыло игроков, отключив их от игры. Затем начались технические работы перед запуском третьего раздела Fortnite.

После запуска обновления в игре появятся механика скольжения, крючок-кошка, вид Человека-паука, новая карта и улучшенная разрушительность благодаря двигателю Unreal Engine 5.

Fortnite – это бесплатная игра в жанре королевская битва с множеством игровых режимов. 5 декабря в Fortnite прошел ивент Финал, завершивший второй раздел игры и начавший третий.

Компания Sony опубликовала список самых популярных игр для PlayStation 5. Выход консоли состоялся год назад, и компания решила порадовать своих фанатов подробной статистикой.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что за этот период было выпущено более 360 игр для консоли, а владельцы PS5 провели более 4,6 млрд часов перед мониторами и телевизорами.

Блогеры с помощью PS5 транслировали более 26 млн часов контента, и по словам Райана, количество игр будет заметно увеличиваться со временем.

К примеру, сам разработчик консоли Sony Interactive Entertainment планирует выпустить как минимум 25 новых проектов в ближайшее время.