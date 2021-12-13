Вице-президент по дополненной и виртуальной реальности в Meta Эндрю Босуорт считает, что дезинформация по поводу Covid-19 — это проблема пользователей, а не соцсети. Известный программист защищает соцсеть Марка Цукерберга.

Многие пользователи сети и общественные деятели заявляли, что Facebook и другие социальные сети сыграли значительную роль в отказе от вакцинации и распространении дезинформации по поводу вакцин.

— Речь идет о тех, кто решает верить или не верить во что-то. Именно они выбрают — делиться или не делиться информацией или мнением. Но я не буду говорить, что у них нет права выражать свою точку зрения только потому, что мне она не нравится, — заявил Босуорт.

Технический эксперт добавил, что именно Facebook запустила одну из крупнейших кампаний по распространению достоверной информации о Covid-19. По его мнению, верить в эту информацию или нет — выбор человека, а не соцсети.

— Люди делают выбор — прислушиваться к этой информации или полагаться на менее авторитетную информацию, распространяемую друзьями и семьей, — добавил сотрудник Facebook.

Известно, что Босуорт в 2022 году станет техническим директором Meta и будет отвечать за работу всей технической составляющей Facebook и других соцсетей.

У компании Meta есть и другие проблемы — Instagram обвинили в продвижении наркотиков среди детей и подростков. Так, эксперты создали фейковые аккаунты для пользователей 14-16 лет, с помощью которых быстро нашли магазин наркоторговцев — соцсеть никак не препятствовала поискам запрещенных веществ.