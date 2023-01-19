Facebook и Instagram могут снять запрет на медиаконтент с обнаженной женской грудью

В социальных сетях Facebook и Instagram могут снять запрет на распространение медиаконтента с обнаженной женской грудью. Наблюдательный совет компании Meta призвал пересмотреть правила, поскольку публикации с мужской грудью разрешены.

В решении от 17 января группа ученых, политиков и журналистов, консультирующих компанию по ее политике модерации контента, рекомендовали Meta изменить свой стандарт сообщества относительно обнаженного телу и сексуальной активности взрослых — чтобы он руководствовался четкими критериями, отвечающими международным стандартам прав человека.

Такое решение было принято после публикаций американской трансгендерной пары в Facebook. Она позировали топлес, но с прикрытыми сосками. В подписях к постам говорилось о здравоохранении транссексуалов и сборе денег на операцию, однако Meta заблокировали публикации.

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Пара обжаловала решение о цензуре и компания возобновила посты. Наблюдательный совет обнаружил, что политика Meta основывается на бинарном взгляде на пол и различении между мужским и женским телом. Поэтому правила против сосков не совсем понятны.

Теперь компания должна будет принять правила, которые станут едиными для всех. На ответ наблюдательному совету у Meta есть 60 дней.