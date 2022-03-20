Компания Epic Games пожертвует доходы с одной из самых популярных видеоигр Fortnite на помощь Украине.

Так, сегодня в проекте стартует новый игровой сезон — за первые две недели все деньги пойдут на гуманитарную помощью нашей стране. Благотворительная акция компании продлится с 20 марта по 3 апреля и будет включать в себя все внутриигровые покупки за реальные деньги, подписки, подарочные пропуска, косметически наборы и подарочные карты.

Компания Microsoft также поддерживает эту инициативу и передаст всю выручку Украине от игроков Fortnite на консолях Xbox.

Так, средства будут переданы нескольким различным организациям — Direct Relief, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детскому фонду ООН и Всемирной продовольственной программе. В ближайшее время список организаций пополнится.

Epic заявляет, что будет отправлять средства этим организациям как можно быстрее.

Напомним, что и другие игровые компании финансово поддерживают Украину в войне с Россией, а также отказываются предоставлять услуги стране-агрессору. Так, свои ограничения ввели крупные корпорации для жителей РФ — Ubisoft, EA Games, Epic Games, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red, Microsoft и Amazon. Даже библиотеки Steam, GOG и Epic Games не хотят сотрудничать с убийцами.