6 июня компания Apple открыла мероприятие WWDC 2022 — конференцию для разработчиков, где традиционно представляют технические новинки для устройств компании.

Больше всего внимания приковывает новая ОС для iPhone — iOS 16. Новинка станет доступной уже в сентябре, сразу после презентации долгожданных iPhone 14.

Среди главных изменений — экран блокировки. Теперь его можно кастомизировать — это касается циферблата, шрифтов, анимаций, стилей, а также фильтров.

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Apple также предлагает свои стили для кастомизации, но также есть создания стиля вручную. На экране блокировки появилась поддержка виджетов, которые можно настраивать для дополнительного удобства.

Изменения коснулись и уведомлений — теперь на экране блокировки сообщения появляются внизу. Владельцы iPhone точно оценят новые живые уведомления — это похоже на виджеты в приложениях. Такие уведомления могут обновляться в реальном времени, что позволит получать актуальную информацию.

Режим Фокусирование теперь доступен на вкладках в браузере Safari, сообщениях и почте. Изменения также коснулись и приложения iMessage — пользователи смогут редактировать сообщения, или же отменить их отправку.

В iOS 16 появилась новая функция перевода голоса в текст — теперь iPhone будет записывать слова, и при необходимости, озвучивать надиктованный текст. Новая ОС позволит распознавать текст в видеороликах — когда он появляется на экране, система распознает символы.

Аналогично и с распознаванием объектов на фото — функция уже была доступной, но теперь ее доработали. Благодаря этому можно вырезать и переносить отдельные объекты из фото в другие приложения.

Электронные ключи с Apple Wallet теперь можно передавать на другие устройства с помощью сервиса iMessage. К этому добавили и поддержку Tap-to-pay — можно проводить оплату между двумя iPhone. Теперь смартфоны Apple могут стать полноценными кассовыми аппаратами.

Компания анонсировала Apple Pay Later — это система кредитования от Apple.

iOS 16 получит обновленное приложение Карты — пользователи смогут ознакомиться с остановками по выбранному маршруту.

Любители спорта смогут выводить результаты текущих матчей и игр на экран блокировки.

Семейный доступ позволит настроить новое устройство для ребенка заметно быстрее. В Семейном доступе появится общесемейная библиотека фото — это позволит заметно быстрее обмениваться снимками.

В iOS 16 появится Проверка Безопасности — с ее помощью можно защитить свои данные от члена семьи или близкого круга общения, который может навредить здоровью. Функция позволит моментально отключить доступ семьи к геолокации, сообщениям и прочим личным данным.

Новая ОС будет поддерживать систему Matter — это уникальный стандарт взаимодействия умных устройств. К примеру, улучшится связь между гаджетами для умного дома.

Что касается аксессуаров для жилья, Apple обновила приложение Дом — оно будет работать быстрее с новым интерфейсом. Добавлена удобная вкладка для умных камер, чтобы получить доступ к картинке намного быстрее.

Система CarPlay в iOS 16 кардинально изменилась — проработали интерфейс и выведение информации на мультимедиа авто.

Apple поработала и над звуком — в беспроводных наушниках AirPods пространственный звук будет использовать TrueDepth-камеру iPhone и iPad.