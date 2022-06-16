Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Интернет

Дышали газом и ждали чая до августа: поездка Макрона, Шольца и Драги в Киев стала мемом

16 июня 2022, 11:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Макрон, Шольц и Драги

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев на поезде для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Снимком политических лидеров поделился глава Укразализницы Александр Камышин.

Сейчас смотрят

Фото привлекло внимание пользователей сети — его активно обсуждают, а также создают свои мемы.

Реакция сети на фото Шольца, Макрона и Драги в поезде на пути к Киеву — далее в материале.

Зависимость Германии, Франции и Италии от газа — не только проблема для Европы, но и причина для насмешек. Пользователи сети показали, как лидеры стран буквально не могут жить без этого топлива.

Макрон, Шольц и Драги

Легендарный образ пятого президента Украины Петра Порошенко с ножом в руках умело отлично вписался в вагон к политикам.

Макрон, Шольц и Драги

Шутка о трех мальчиках, которые обсуждают важные политические темы в видео на YouTube сюда очень гармонично вписывается. Вместо детей теперь Шольц, Макрон и Драги, которые своими политическими заявлениями касательно войны нередко вызывают удивления у общества.

Макрон, Шольц и Драги

В красивом поезде без Медведчука никуда — к тройке присоединился предатель, которые наверняка скучает за своим золотым вагоном, подаренным Оксаной Марченко.

Макрон, Шольц и Драги

Читайте также:
Дышали газом и ждали чая до августа: поездка Макрона, Шольца и Драги в Киев стала мемомАлло, Вова, я в плену: сеть “взорвалась” мемами с задержанным Медведчуком

Слухи о легендарной киевской перепычке распространились и за пределами Украины — даже лидеры других странах хотят насладиться визитной карточкой Киева. Правда, найти точну получается не у всех.

Приезд политической тройки — одно из самых главных событий четверга. Украинцы внимательно следят за происходящим — женщина на заднем фоне снимка олицетворяет интерес жителей нашей страны.

Предложения отдать часть Украины Путину, призывы к “сохранению лица” убийцы, а также пустые обещания о поставках вооружения — все это ощутили на себе сами политики, ведь чай в поезде выдадут позже обещанного, а сахар придется размешивать без ложки, чтобы не разозлить Путина.

Макрон, Шольц и Драги

Теги
Эммануэль Макрон Олаф Шольц
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь