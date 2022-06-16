Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев на поезде для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Снимком политических лидеров поделился глава Укразализницы Александр Камышин.

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Фото привлекло внимание пользователей сети — его активно обсуждают, а также создают свои мемы.

Реакция сети на фото Шольца, Макрона и Драги в поезде на пути к Киеву — далее в материале.

Зависимость Германии, Франции и Италии от газа — не только проблема для Европы, но и причина для насмешек. Пользователи сети показали, как лидеры стран буквально не могут жить без этого топлива.

Легендарный образ пятого президента Украины Петра Порошенко с ножом в руках умело отлично вписался в вагон к политикам.

Шутка о трех мальчиках, которые обсуждают важные политические темы в видео на YouTube сюда очень гармонично вписывается. Вместо детей теперь Шольц, Макрон и Драги, которые своими политическими заявлениями касательно войны нередко вызывают удивления у общества.

В красивом поезде без Медведчука никуда — к тройке присоединился предатель, которые наверняка скучает за своим золотым вагоном, подаренным Оксаной Марченко.

Слухи о легендарной киевской перепычке распространились и за пределами Украины — даже лидеры других странах хотят насладиться визитной карточкой Киева. Правда, найти точну получается не у всех.

Шольц, Макрон і Драгі шукають перепічку в Києві pic.twitter.com/Lwbnemw0Ms — Старий Пес (@Stary1Pes) June 16, 2022

Приезд политической тройки — одно из самых главных событий четверга. Украинцы внимательно следят за происходящим — женщина на заднем фоне снимка олицетворяет интерес жителей нашей страны.

Драгі, Шольц, Макрон їдуть в Україну /// українці: pic.twitter.com/0H2sj6T4Of — Голубовський твіттер (@golubovsky) June 16, 2022

Предложения отдать часть Украины Путину, призывы к “сохранению лица” убийцы, а также пустые обещания о поставках вооружения — все это ощутили на себе сами политики, ведь чай в поезде выдадут позже обещанного, а сахар придется размешивать без ложки, чтобы не разозлить Путина.