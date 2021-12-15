Сотрудницы Tesla и SpaceX обвинили корпорации Илона Маска в сексуальных домогательствах на рабочем месте. Женщины подали на компании иски в Верховный суд Калифорнии.

Это уже второй случай массовых жалоб на компании миллиардера — месяц назад другие сотрудницы Tesla обратились в суд с аналогичными обвинениями.

В компании по производству авто как минимум шесть женщин столкнулись с домогательствами, а в SpaceX — три сотрудницы.

В исках утверждается, что коллеги-мужчины часто делают непристойные комментарии в отношении их тела или одежды, а также прибегают к оскорбительным действиям, таким как улюлюканье и неуместные прикосновения. Некоторым женщинам пришлось одевать мешковатую одежду, чтобы прикрыть свое тело.

Также и самого миллиардера обвинили в ужасном поведении по отношению к сотрудникам Tesla.

— Илон Маск публиковал в Twitter непристойные комментарии о женских телах и насмехался над сотрудниками, которые сообщают о нарушениях и проблемах в его компаниях, — говорит адвокат Дэвид А. Лоу, который представляет сотрудниц Tesla в суде.

Когда пострадавшие сообщали о проблемах на работе, их только переводили на другое рабочее место. Женщины утверждают, что их руководители также вели себя оскорбительно.

Представитель SpaceX уже ответила на обвинения со стороны работников — президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл заявила в письме сотрудникам, что корпорация проведет независимый аудит своего отдела кадров.

В Tesla пока не прокомментировали данную ситуацию.

Не только Маск имел проблемы с сотрудниками своих компаний — в конце октября Главу Facebook Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах. Это сделали бывшие сотрудники корпорации — пару также обвиняли в задержках выдачи зарплаты.