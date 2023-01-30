Космический телескоп Hubble не перестает удивлять даже на пенсии — он сделал удивительный снимок туманности Тарантул в созвездье Золотая Рыба. Необычным фото поделились в агентстве NASA.
Так, участок межзвездной среды расположен в 161 тыс. световых лет от Земли. В ней звезды образуются из ионизированного газообразного водорода.
На снимке можно заметить облака газа и пыли, которые кружатся вокруг новорожденных звезд. Известно, что аппарат Hubble уже изучал эту туманность, как и новый телескоп Джеймса Уэбба. Это скопление звезд считается самым ярким в относительной близости от нас — там зарождаются объекты особой величины.
В отличие от Hubble, новый телескоп имеет гораздо мощнее аппаратуру — за время своего исследования он уже открыл более тысячи молодых звезд, которые ранее скрывались от ученых.
Снимок поможет ученым узнать больше, как космическая пыль взаимодействует со звездным светом в различных средах.
Впрочем, не только космос богат на происходящее — недавно стало известно, что вращение внутреннего ядра Земли почти остановилось. Кроме того, оно может начаться в другую сторону. По заявлению ученых, ничего катастрофического не будет.