Космический телескоп Hubble не перестает удивлять даже на пенсии — он сделал удивительный снимок туманности Тарантул в созвездье Золотая Рыба. Необычным фото поделились в агентстве NASA.

Так, участок межзвездной среды расположен в 161 тыс. световых лет от Земли. В ней звезды образуются из ионизированного газообразного водорода.

Сейчас смотрят На снимке можно заметить облака газа и пыли, которые кружатся вокруг новорожденных звезд. Известно, что аппарат Hubble уже изучал эту туманность, как и новый телескоп Джеймса Уэбба. Это скопление звезд считается самым ярким в относительной близости от нас — там зарождаются объекты особой величины. В отличие от Hubble, новый телескоп имеет гораздо мощнее аппаратуру — за время своего исследования он уже открыл более тысячи молодых звезд, которые ранее скрывались от ученых. Снимок поможет ученым узнать больше, как космическая пыль взаимодействует со звездным светом в различных средах. Впрочем, не только космос богат на происходящее — недавно стало известно, что вращение внутреннего ядра Земли почти остановилось. Кроме того, оно может начаться в другую сторону. По заявлению ученых, ничего катастрофического не будет. Читайте также: Из-за поломки российского корабля: астронавту NASA придется пробыть год на МКС

Источник NASA

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