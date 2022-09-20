В государственном сервисе Дія скоро появится возможность покупки военных облигаций. Это поможет профинансировать ВСУ, а также получить прибыль с вложенных средств.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Чиновник заявляет, что министерство работает над внедрением функции в Дія. Примечательно, что каждая облигация будет иметь название временно оккупированного города.

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— Приобретаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым — финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг, — заявил Федоров.

С помощью облигаций в сделке будут в выигрыше обе стороны — Украина получит финансирование ВСУ для победы над Россией, а граждане смогут получить прибыль с вложенных средств.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже рассказывал о преимуществах военных облигаций. Чиновник заявил, что украинцы и бизнес уже приобрели военных облигаций на 100 млрд грн, и цифра будет только увеличиваться, учитывая новые возможности.

Известно, что совсем скоро в Дія появится возможность получения разрешения вывоза ребенка за границу. Облигации также станут доступными в ближайшее время.