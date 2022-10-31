Сегодня, 31 октября, в работе социальной сети для обмена фотографиями и видео Instagram произошел глобальный сбой. Пользователи сети жалуются, что приложение сообщило им об удалении их аккаунтов.

Согласно с данными сервиса Downdetector, который фиксирует сообщения о сбоях в работе крупнейших соцсетей, мессенджеров и сервисов, наибольший сбой пришелся на 16:00 и продолжается сейчас.

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По состоянию на 16:30 зафиксировано уже более 7 тыс. отчетов. Пользователи сети, при открытии приложения, получают уведомление о блокировке аккаунта.

О причине сбоя в Instagram ничего неизвестно.