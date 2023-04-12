Американская компания OpenAI заплатит пользователям чат-бота ChatGPT вознаграждение за обнаружение уязвимостей. Минимальная сумма, которую можно получить — $200, максимальная — до $20 тыс.

Програма вознаграждения внедрина вместе с компанией Bugcrowd Inc., именно она будет обращать внимание на участников и проверять их. Говорится в блоге OpenAI.

Так, за находку с низким уровнем серьезности компания заплатит $200, далее выплаты идут больше, а максимальная составит $20 тыс.

Сбои, за которые можно получить денежное вознаграждение, включают ошибки в ChatGPT, который находится на этапе исследования, а также входы в систему, плагины, проблемы с оплатой и раскрытие данных

По словам компании, програма вознаграждения предназначена для повышения прозрачности и сотрудничества.