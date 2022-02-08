Дія.City – это специальный правовой режим, который действует для украинской IT-индустрии с 2022 года.

Если компания отвечает требованиям режима, она может стать резидентом. А это со своей стороны предполагает льготные условия работы, новую форму взаимодействия с сотрудниками — гиг-контракты.

Для того чтобы стать резидентом, стоит лишь уделить 10 минут заполнению заявки на официальном сайте Дія. City.

1. Сбор нужной информации Для того чтобы заполнить заявку, сначала стоит собрать необходимую информацию о вашем бизнесе. Обратите внимание, что заявка и добавленные документы должны быть написаны на украинском языке и заверены электронной подписью. Необходимая информация для заявки: наименование компании, а также ее код из Единого госреестра предприятий;

контакты компании: телефон и электронный адрес;

ФИО, дата и место рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серия и номер паспорта должностных лиц заявителя. Должностными лицами числятся: руководитель, члены исполнительного органа, члены других органов и главный бухгалтер;

также следует предоставить информацию о размере дохода заявителя за предыдущий календарный год. Важный момент: на старте нужно определиться, какой налог планируете платить: на прибыль (18%) или на выведенный капитал (НнВК, 9%). Ибо, если компания переходит на НнВК, придется заполнить дополнительную заявку, которую передадут в ГНС.

2. Регистрируемся в Дія.City Механизм регистрации довольно прост и имеет несколько вариантов. Для начала переходим на официальный сайт Дія.City. Когда вы нажмете на кнопку регистрации, ресурс предложит три варианта авторизации. Однако через Bank ID будет удобнее всего. Ряд личной информации портал подтянет автоматически.

3. Заполняем заявку в Дія.City Заполнение заявки происходит в шесть шагов. Сначала система попросит вас заполнить основную информацию о компании: наименование компании и ее код;

организационно-правовая форма;

дата регистрации;

контакты компании. Затем нужно поставить несколько отметок: отсутствие обстоятельств, не позволяющих вам зарегистрироваться в Дія.City;

соответствие требованиям для резидентов Дія.City;

принадлежит ли компания к стартапам. Далее из списка выбираем вид деятельности вашей компании. Среди вариантов: разработка и тестирование программного обеспечения, сюда также входят и компьютерные игры;

издание и распространение ПО, в частности SaaS;

киберспорт;

обучение компьютерной грамотности, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;

кибербезопасность;

R&D в сфере IT и телеком;

digital marketing и Ads с использованием ПО, разработанного резидентами;

снабжение услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;

робототехника. Затем переходим к заполнению информации относительно уполномоченного лица.