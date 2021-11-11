В этом году исполняется 389 лет со дня рождения Яна Вермеера — нидерландского художника, автора известной картины Девушка с жемчужной серьгой.

В этот день в 1995 году в Национальной галерее искусств Вашингтона открылась выставка работ Яна Вермеера, где была представлена ​​21 картина из 35 имеющихся. По этому случаю в честь Яна Вермеера Google создал праздничный дудл.

— Сегодняшний дудл чествует нидерландского художника Яна Вермеера, выдающегося художника эпохи барокко, широко считающегося одним из величайших голландских художников всех времен, — пишут авторы дудла.

Ян Вермеер – что известно о художнике

Ян Вермеер родился в Нидерландах в 1632 году. О его ранней жизни известно немногое, однако, оценивая его первые мифологические картины, историки пришли к выводу, что он хотел стать историческим художником.

В 1650-х годах Вермеер начал рисовать тонко освещенные интерьеры с замысловатой символикой. Этот стиль стал его визитной карточкой.

Одна из самых популярных картин Вермеера, Девушка с жемчужной серьгой, была создана в 1665 году. Сейчас ее можно увидеть в музее Маурицхейс, расположенном в нидерландском городе Гаага.

Среди других популярных картин художника — Женщина с ожерельем из жемчужин, Аллегория католической веры, Женщина, пишущая письмо со служанкой и тому подобное.

Читайте: