Решение Национального банка Украины о запрете показывать курс на табло и обменниках уже обросло мемами. В частности, пользователи социальных сетей в шутку предлагают сделать то же с “бешеными” ценниками на продукты, чтобы люди не начали думать, что “все дорого” и “удивлялись” стоимости товаров уже на кассе при расчете.

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Некоторые шутят, что актуальный курс доллара и евро будут “сбрасывать в личку”. Или же будут ходить продавцы, которые откроют пальто и расскажут о последних тенденциях валютного рынка.

29 июля Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют. В НБУ объяснили решение необходимостью минимизировать спекуляции на курсах валют.

В частности, теперь информацию об актуальном курсе запрещено выставлять на табло, а все операции необходимо фиксировать на видеозапись.