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Интересуют не только украинцы: хакеры выбрали новую цель для атаки

1 сентября 2022, 15:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Интересуют не только украинцы: хакеры выбрали новую цель для атаки
Источник: Unsplash

Хакеры пытаются атаковать украинские, немецкие и австрийские организации. Злоумышленники хотят навредить с помощью фишинга.

Эксперты по кибербезопасности и Cert Ua заявили, что активность хакеров была замечена 30 и 31 августа. Чаше всего это была рассылка писем с темой Технічне креслення

Вред может нанести не само письмо, сколько его содержимое — в нем находится IMG-файл, или CHM-файл. При открытии документа на компьютер или другое устройство будет загружено вирусная программа AgentTesla.

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В Госспецсвязи заявили, что аналогичная рассылка спама была зафиксирована и 11 августа — тогда файлы имели название Договорная документация.

Эксперты призывают ни в коем случае не открывать подозрительные письма, и тем более загружать файлы, которые прикреплены к ним. Лучше регулярно пользоваться антивирусом, чтобы не потерять данные или средства.

Ранее в Госспецсвязи предупредили украинцев о массовых атаках ко Дню Независимости — 23 и 24 августа. Чтобы защитить себя от хакеров и их воздействий, необходимо регулярно обновлять пароли, устанавливать все программные обновления на сервисы, удалить все пиратские программы и не переходить на неизвестные ссылки. В сеть также лучше не публиковать личные данные, которые могут пригодиться мошенникам.

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Источник
Держспецзв’язку
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