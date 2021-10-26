Рынок бытовой электроники и смартфонов в Украине активно развивается. На витринах стоят новенькие iPhone, китайские флагманы Xiaomi и Oppo, а также корейские гаджеты от Samsung. Правда, ценники на них далеко не каждому по карману — за базовый iPhone 13 в украинских интернет-магазинах просят от 34 тыс. грн, за Xiaomi 11T Pro придется отдать от 19 тыс. грн, а за флагманский Galaxy S21 — от 24 тыс. грн.

Но есть способ сэкономить на покупке смартфона — некоторые экземпляры попадают в список уцененных товаров, которые продаются значительно дешевле. Правда, они имеют различные дефекты — такова плата за экономию.

Факты ICTV выяснили у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка, стоит ли покупать телефон с витрины или уцененный смартфон.

Стоит сразу отметить, что мобильные устройства редко попадают в список уцененных товаров.

— Смартфоны редко стоят на витринах более полугода — вместо них на полках появляются новые модели. За это время телефоны физически не успевают получить повреждения, — уверяет Иван.

Да и сами смартфоны для продажи редко попадают в руки гостей магазинов — зачастую желающим оценить модель дают демо-образцы от производителя. Если на витрину выставляют устройство для продажи — спустя время его продают со скидкой.

Иван также рассказал, как определяют уровень скидки на такие смартфоны.

— Обычно на такие устройства скидки мизерные — не больше 5%. Это делается не в ущерб бизнесу. Снижение цены зависит от состояния устройства. При этом, никто не продает неработоспособный товар. Уценка может быть из-за повреждения или вскрытия коробки, неполного комплекта аксессуаров, или минимальных косметических повреждений, — уверяет эксперт.

По словам Ивана, если у смартфона погнутый корпус, крупные царапины или трещины — он не поступает в продажу.

Эксперт также рассказал, в каком состоянии можно брать уцененный телефон, а в каком лучше избегать.

— Все, что просто с царапинами или вскрытой упаковкой — можно брать смело. С экземплярами с витрины стоит быть аккуратнее — при покупке нужно знать, когда был старт продаж модели. Такие смартфоны всегда включены, из-за чего ресурс батареи снижается, ведь она находится в постоянном цикле зарядки и разрядки, — рассказывает специалист.

Если с момента начала продаж прошло несколько месяцев — можно брать, а если около года — не стоит. И хотя аккумулятор заменят бесплатно по гарантии, на это потребуется время.

Иван также дал дельный совет по поводу покупки смартфона со скидкой.