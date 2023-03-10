Активные пользователи компьютеров знают, что время от времени у ПК происходят сбои в работе. Это могут быть как обычные глюки, так и серьезные проблемы с операционной системой.

Одна из распространенных проблем — компьютер не хочет выключаться. Это может проявляться несколькими способами:

Windows не может завершить работу (прибор не реагирует на команду выключения через меню Пуск).

Система вроде бы завершила работу, но устройство продолжает работать (вы слышите характерный звук работы компьютера).

Факты ICTV узнавали, почему компьютер не хочет выключаться и как решать проблему.

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Почему компьютер не выключается — распространенные причины

Есть несколько возможных причин, по которым компьютер не хочет выключаться.

Незакрытые программы

Если вы запустили определенную программу и не закрыли ее — это может стать причиной проблемы. Дело в том, что компьютер будет ждать пока программа завершит свою работу, поэтому может определенное время не выключаться!

Перед тем, как выключать прибор, убедитесь, что все программы закрыты.

Проблемы с жестким диском

Если ваш жесткий диск поврежден, компьютер может не выключаться или отказываться перезагружаться.

Чтобы устранить проблему, советуем проверить жесткий диск на наличие ошибок и исправить проблему.

Программные нарушения

Причиной проблемы могут стать вирусы, операционная система или неправильное функционирование программного обеспечения.

Чтобы справиться с проблемой и наконец выключить ПК:

Запустите антивирус — довольно часто именно вирусы влияют на стабильность ноутбука.

Проверьте системы и обновите операционную систему (вы можете сделать это через Центр поддержки).

Если это не помогло, для определения проблемы нужно войти в журнал, показывающий стабильность работы:

Откройте панель Пуск.

Зайдите в поиск на панели задач.

Зажмите комбинацию клавиш Win + R.

В журнале вы увидите подробное описание всех ошибки.

Проблема с хранением данных

Компьютер не захочет выключаться, если он не может сохранить все данные на жесткий диск. Проблема может быть связана с нехваткой места на диске или повреждением файлов.

Вам необходимо проверить количество свободного места на диске и все файлы на наличие повреждений. Если самостоятельно выполнить действия не удается, обратитесь к специалисту!

Проблема с блоком питания

К сожалению, самостоятельно исправить эту проблему невозможно! Если блок питания ПК дал сбой, вам помогут только специалисты сервисного центра!

Принудительное выключение компьютера

Если вы все перепробовали, но компьютер все равно не выключается, придется принудительно отключать устройство.

Довольно часто бывают случаи, когда ноутбук зависает намертво, не реагируя на какие-либо действия в течение длительного времени.

Единственный выход — самостоятельно выключить устройство: