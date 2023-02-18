ChatGPT разблокирован в Украине — Федоров

ChatGPT теперь доступен в Украине. Команде Минцифры удалось договориться о разблокировании чат-бота с искусственным интеллектом, разработанного лабораторией OpenAI.

Об этом 18 февраля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT, — сообщил он.

По его словам, эта программа не будет работать только на временно оккупированных территориях — чтобы РФ не использовали ее для своей пропаганды.

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От поблагодарил компанию OpenAI за правильное и логичное решение, поскольку “страна, которая борется за свободу и прогресс, точно имеет право на доступ к революционным технологиям”.

Chat GPT – это система чат-ботов, способная активно участвовать в обсуждениях и генерировать соответствующие ответы на запросы, как человек. Он умело подстраивается под стиль общения пользователя, пытаясь предугадать его дальнейшие действия.