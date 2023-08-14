Блогер Аури Кананен заработала свой первый миллион на бесплатной уборке

Блогерка из Финляндии Аури Кананен заработала свой первый миллион на бесплатной уборке. Девушка занимается самыми грязными домами, и не берет за это ни копейки.

Впрочем, стать богатой ей помогли соцсети — она стала звездой YouTube и Instagram, снимая перевоплощение грязных домов. Ради роликов она даже путешествует по миру — Аури уже убирала в домах Британии, Швейцарии, Швеции и США.

Такой бизнес Кананен организовывает уже третий год — все это время она убирала бесплатно. Уверяет, что ей это нравится.

В YouTube за успехами уборщицы следят почти 3 млн человек, а в TikTok — более 10 млн. Еще в 2022 году Аури призналась, что только с рекламы на YouTube она заработала более $500 тыс.

Девушка также помогает и пенсионерам, которые не в состоянии убирать за собой. К примеру, блогер наведалась к 80-летний женщине и сделала е дом чистым.

Не только зарубежные блогеры покоряет сердца пользователей соцсети — недавно украинские военные удивили пользователей TikTok своим исполнением песни о первой любви. Их ролик собрал более 1 млн просмотров всего за неделю.