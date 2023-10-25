Биткоин резко вырос в цене: в чем причина

Биткоин резко вырос в цене — криптовалюта преодолела отметку в $35 тыс. впервые с мая 2022 года. В период с 20 по 25 октября курс цифровой валюты увеличился на 20%.

Всего за год самая популярная криптовалюта выросла в цене более чем в 2 раза — все из-за инвесторов, которые могут устраивать торги на биржах, а не на криптоплатформах, которые имеют регулирования и отличаются нестабильностью.

Рост цен также связывают с появлением биржевого фонда BlackRock, которая сейчас находится на верификации. Именно этот фонд даст цифровой валюте больше независимости.

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Другие крупные компании также планируют запустить свои биржи для торгов биткоина.

Рыночный аналитик Самер Хасн из компании XS.com заявил, что стремительный рост биткоина несколько преувеличен.

— Регуляторные и законодательные проблемы все еще омрачают этот рынок, и я не вижу возможности в ближайшее время развеять эти опасения, поскольку юридические баталии продолжаются, — отметил Хасн.

Примечательно, что биткоин также является своеобразным сейфом для сохранности активов многих инвесторов на фоне экономической нестабильности во всем мире.

Впрочем, состояние можно получить или потерять не только на биткоинах — недавно Илон Маск потерял $16 млрд всего за один день. Все из-за падения акций Tesla на фоне не лучших показателей в третьем квартале 2023.