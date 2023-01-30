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Биткоин внезапно подорожал на 40% за месяц: сколько теперь стоит криптовалюта

30 января 2023, 18:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Биткоин
Источник: Depositphotos

Цифровая валюта биткоин резко подорожала за последний месяц. После ценового дна в 2022 году эта денежная единица продолжает уверенно подниматься.

Так, после падения в ноябре 2022 года до почти $15 тыс. уже в конце января 2023-го график пошел вверх — теперь один биткоин стоит в районе $24 тыс.

В процентах — это рост на 53% с начала зимы и на 40% с начала 2023 года, по данным агрегатора CoinDesk.

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Один из самых крупных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs заявил, что в 2023 году биткоин будет самым эффективным активом. Рост криптовалюты удивил даже аналитиков на фоне кризиса, войны России с Украиной, а также краха крупнейшей в мире биржи FTX. Не стоит забывать, что создателя онлайн сервиса по обмену криптовалют Сэма Бэнкмана-Фрида судили.

Что касается биржи, то FTX после краха осенью 2022 задолжала инвесторам и акционерам $3,1 млрд. Примечательно, что почти половина из этой суммы принадлежит всего 10 человекам, которые вложились в рынок.

На фоне этого создатели Мстителей заявили, что снимут целый сериал о крахе биржи. Робота будет сниматься специально для Amazon.

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