Один из крупнейших в мире сервисов по обмену криптовалюты Binance полностью уходит из России. Об этом сообщается в блоге компании.

Так, Binance продает в РФ свой бизнес под названием CommEX. Правда, этот процесс займет около года — за это время россияне смогут отказаться от услуг обменного сервиса.

— Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance в плане комплаенса. Мы будем сосредотачивать нашу работу в более чем 100 других стран, — заявил главный специалист по комплаенсу компании Ной Перлман.

Чтобы полностью покинуть рынок РФ, Binance будет сотрудничать с CommEX — это нужно для миграции клиентов с одной системы на другую. Примечательно, что компания не будет иметь текущего распределения дохода от продаж, а также не сможет выкупить акции, если будет такое желание.

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Binance — это сервис для обмена криптовалюты, который был создан в 2017 году. Уже в 2018 году он стал самым крупным по объемам торгов в мире. О выходе из России в компании сообщали еще в конце лета этого года — тогда делали переоценку местного бизнеса.

Осенью 2022 года американская криптобиржа Kraken ограничила учетные записи россиян. Этому поспособствовали санкции ЕС. Возможно, что жители РФ все же смогли вывести свои средства.