Уже несколько дней в сети активно обсуждают публикацию вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который предложил украинцам собирать FPV-дроны дома.

Он заверил, что украинское производство беспилотников развивается, но пока компании набирают обороты, каждый гражданин “может двигать Украину к победе даже в тылу”.

FPV-дроны дома: что известно об инициативе

Михаил Федоров посоветовал проект Народный дрон от Victory Drones фонда техпомощи Dignitas. Речь идет о бесплатном инженерном курсе, в рамках которого можно научиться собирать 7-дюймовый FPV-дрон дома.

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— Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые надо приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы, — объяснил министр.

Готовые FPV-дроны проходят проверку качества, и, если все в порядке, их отправляют военным. Старт курса — каждые две недели. По словам министра, участники проекта уже передали защитникам более 100 беспилотников.

— В целом более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальные надо было несколько доработать. Это очень высокий показатель для пилотной сборки! FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне. Присоединяйтесь к проекту — и будьте вовлеченными в победу, — написал Федоров.

Реально ли собирать FPV-дроны дома

Чтобы присоединиться к онлайн-курсу по сборке дронов в домашних условиях — нужно заполнить форму Народный FPV.

За семь лекций и две недели участников обещают научить собирать 7-дюймовый дрон-камикадзе с батареей. Хотя сам курс бесплатный, покупать компоненты для дрона придется самостоятельно.

Согласно списку на сайте Victory Drones, это обойдется примерно в $340. Еще около $250 будут стоить инструменты и материалы, если у участника курса их до сих пор не было.

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, самостоятельно научиться собирать FPV-дрон не так уж и сложно и мало отличается от кружков, где учили радиоделу, программированию или авиамоделированию.

— Это как конструктор Собери сам. Твоя задача — немного поработать паяльником и все это собрать вместе. После этого ты все это передаешь профессиональному программисту, он ставит программное обеспечение, какие-то сложные элементы, проводит тестирование. Это намного увеличивает темпы производства. То есть квалифицированные работники на последнем этапе проверяют качество сборки. А малоквалифицированный персонал может делать эти дроны, — пояснил эксперт.

Однако Романенко добавил, что более рационально было бы делать это в формате небольших производств, а не буквально дома.

Пользователь Павел Вернивский, который уже прошел курс конструктора дронов, отзывается о нем одобрительно, но указывает и на подводные камни. В частности, это стоимость деталей.

Если покупать детали в Украине, себестоимость дрона будет 18-19 тыс. грн. Если покупать детали в Китае, будет дешевле, но, во-первых, надо ждать доставки, а во-вторых, посылки свыше $150 нужно будет растамаживать.

— Чтобы произвести 100 FPV-дронов в месяц, вам надо 1,5 млн грн на закупку комплектующих. Много ли в Украине людей, которые могут из ящика достать такие деньги? Сомневаюсь. Поэтому курс это, конечно, замечательно, но он не учитывает большого количества простых производственных проблем, которые могут возникнуть перед любым, кто хочет паять дроны, — подытожил Вернивский.

Фото: Victory Drones