На фоне широкомасштабной войны России против Украины с 24 февраля нашей стране начали помогать не только деньгами, но и санкциями против РФ. Многие экономические сферы страны-агрессора буквально уничтожены, и это еще не конец.

По состоянию на 28 марта, за прошедшие сутки на Россию наложили следующие санкции:

Корпорация Google прекратила лицензирование российских Android-смартфонов.

Финская компания Nokia приостановила поставки своей продукции в РФ.

Корпорация Lexmark, которая специализируется на разработке устройств для печати и обработки фото, покинула Россию.

Банковская группа ING Bank отказалась от бизнес-контактов с компаниями РФ и Беларуси.

TikTok ограничил возможности пользователей России — теперь нельзя публиковать видео даже с использованием VPN для обхода ограничений.

Производители двигателей для кораблей отказались сотрудничать со страной-агрессором из-за большого давления на морскую торговлю.

Сбербанк останется без долларов — японские банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho приостановили транзакции в этой валюте.

Организатор азартных игр Parimatch прекратил свою деятельность в РФ, а также ликвидировал свою франшизу на территории страны.