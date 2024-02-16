Хакеры активно распространяют вирус “троян” GoldPickaxe.iOS на iOS, чтобы украсть биометрические данные пользователей Apple. Речь идет о сканах лица и отпечатках пальцев владельцев iPhone.
Что известно о новом вирусе на iPhone
Так, о распространении вируса под названием GoldPickaxe.iOS заявили эксперты по кибербезопасности компании Group-IB. Создание злоумышленной программы приписывают китайскому хакеру под ником GoldFactory, который ранее делал вирусы для банковских систем.
Код способен красть не только биометрику со смартфона, но и документы, и перехватывать SMS. Это необходимо для авторизации в приложении банка — скан лица удостоверяет личность, а перехваченные СМС могу нести в себе одноразовый код для смены пароля или входа в систему с другого устройства.
Вирус для iOS — довольно редкий случай, и сейчас этот код направлен на устройства жителей Таиланда и Вьетнама.
Многие цифровые сервисы не так безопасны, как могут казаться на первый взгляд. К примеру, недавно в ГУР заявили об опасности Telegram. Эксперты отмечают, что в сервисе есть ряд угроз для нашего общества. Приложение действительно несет угрозу нашей безопасности, но простого решения проблемы нет.