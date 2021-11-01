Создатель Doom и техдиректор Oculus Джон Кармак раскритиковал Марка Цукерберга за идею создания метавселенной. Об этом он заявил на мероприятии Facebook Connect в конце октября.

Джон отметил, что сама концепция метавселенной ему нравится, но программиста не устраивает подход к разработке. По его мнению, компания Цукерберга уделяет много внимания общим аспектам, которые появятся в будущем, а сейчас этими продуктами пользователи не смогут воспользоваться. Все рассказы основателя соцсети имеют мало конкретики.

Другими словами, Кармак заявил, что реализовать метавселенную будет очень сложно с технической точки зрения. То, что Цукерберг показал пользователям сети как видение виртуального мира на самом деле требует огромного времени для создания.

— Мне хочется убедиться, что мы создаем то, что будет позитивно влиять на все человечество. Будет неприятно потратить многие годы на то, что не повлияет на жизнь миллиардов людей, — заявил Кармак.

Джон — не только один из авторов кровавого шутера Doom, но и основатель игровой компании id Software, которая известна благодаря огромному количеству успешных проектов. Он также является техническим директором компании Oculus, которая производить устройства для виртуальной реальности. Именно эти девайсы помогут реализовать проект Цукерберга. С 2014 года Oculus также принадлежит Facebook.

Напомним, что в конце октября Марк заявил, что соцсеть изменит свое название на Meta. По словам основателя компании, при помощи смены названия он хочет продемонстрировать, что Facebook — это не только одноименная социальная сеть, но и другие проекты большой организации.