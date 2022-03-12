Во всем мире дефицит микросхем обострится из-за агрессии России в Украине. Так, наша страна поставляет 45-50% неона, который необходим для производства чипсетов.

Так, украинские компании Криоин и Ингаз приостановили свою работу из-за войны с Россией.

Газ, который поставляют наши предприятия, необходим при производстве полупроводников — они нужны для работы компьютеров и других электронных устройств.

Так, по заявлению аналитиков компании CFRA, запасов газа у производителей хватит до апреля. Очищать его могут всего несколько предприятий в мире — два из них расположены в Украине.

Так, ведущие компании Intel, Samsung и TSMC, которые занимаются созданием чипсетов, могут работать без поставок ближайшие два месяца. Но нарушений в цепочке поставок не избежать. Если другие страны захотят построить собственные заводы по очистке газа, на это необходимо от 9 месяцев до 2 лет.

Напомним, что вопреки дефициту компонентов, Apple продолжает создавать новые устройства. Так, 8 марта корпорация провела презентацию, где показала бюджетный iPhone SE 3. Новинка внешне практически не отличается от предшественника, но оснащена топовым чипсетом Apple A15, который также используется в iPhone 13. Стоимость гаджета — от $429. Смартфон будет доступен для покупки с 18 марта.