Компания Apple убрала вокал из рекламы iPhone 14 из-за критики пользователей сети. Так, многие начали жаловаться, что в начале рекламы слышали слово на букву “н”.

Речь идет о рекламном ролике новых iPhone 14 с 8 сентября. В нем использовалась песня британского актера и музыканта Идриса Эльбы Biggest. В ролик Apple впихнули часть, где повторяется слово biggest, но многим показалось, что звучало именно слово на букву “н”, что многих разозлило.

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Уф, почему я слышу слово на “н” в ролике про iPhone 14?

Я не верю в то, что в ролике с анонсом iPhone 14 каждые две секунды звучит слово на “н”.

Эм, для анонса iPhone 14 Apple выбрала песню, в которой повторяют слово на “н”.

На фоне этого компания убрала вокал из ролика в своем крупном YouTube-канале. Примечательно, что сама музыка Идриса осталась.

Впрочем, в видео для жителей Австралии оригинальный ролик не меняли. До сих пор неясно, почему Apple внесла изменения только спустя два месяца.

Компании повезло, что на фоне этого не разгорелся целый скандал, чего не скажешь о политике корпорации. Недавно Apple обвинили в сборе конфиденциальных данных пользователей с помощью услуги Делиться аналитикой.