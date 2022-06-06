6 июня компания Apple открыла мероприятие WWDC 2022 — конференция для разработчиков, на которой показывают новые разработки для устройств компании. Неожиданно для публики, показали новый ноутбук MacBook Air с чипсетом M2.

Он получил обновленный дизайн, а также вырез на экране, как у iPhone. Он будет доступен сразу в четырех цветах — среди них и темно-синий.

Новый MacBook Air на 20% меньше и тоньше прошлой модели. Экран Liquid Retina имеет диагональ в 13,6-дюймов — он на 25% ярче и насыщеннее предшественника.

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В MacBook Air улучшена камера – она захватывает в два раза больше света, что делает картинку качественнее. Apple поработала и над воспроизведением звуков — в ноутбук расположили сразу четыре динамика с поддержкой пространственного аудио.

Что касается технической составляющей, он на 38% быстрее, чем прошлогодняя модель с М1-чипсетом. Новинка также избавилась от кулера.

Это сказалось и на энергопотреблении — новый MacBook Air с M2 работает до 18 часов на одном заряде.

Цена на новенький ноутбук начинается от $1 199. Предыдущая модель дешевле на $200.

На презентации WWDC 2022 Apple также представила и iOS 16 для iPhone — обновили экран блокировки, улучшили работу виджетов, улучшили работу сервиса карт и многих других полезных приложений.