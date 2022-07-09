Российский актер Владимир Машков, поддерживающий развязанную Владимиром Путиным войну против Украины, сам того не осознавая, раскрыл личности российских оккупантов, участвующих в атаках на украинские территории.

Идентификацию российских солдат провели специалисты по InformNapalm в сотрудничестве с OSINTBEES.

В ряде российских Telegram-каналов 8 июля распространилось видео с видеорепортажем из Донбасса, в котором российский актер Машков организовывал российским оккупантам общение с родственниками из Екатеринбурга. На видео можно увидеть военных, участвовавших в попытке захвата украинских территорий.

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Специалисты из InformNapalm и OSINTBEES провели разведку методом OSINT (исследования, опираясь на данные из открытых источников) и установили в видеорепортаже немало российских солдат.

– Спасибо российским пропагандистам за возможность классического OSINT, по результатам которого нам удалось установить с десяток оккупантов, которые в Украине. Работа по опознанию проведена совместно с партнерами OSINT Пчелы, – говорится в сообщении на странице InformNapalm в Facebook.

В процессе идентификации оккупантов удалось установить, что речь идет о военных из состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в/ч 22316 с местом дислокации в Екатеринбурге.

Специалисты смогли установить личности девяти оккупантов и опубликовать их имена, данные из паспортов, адреса проживания, страницы в соцсетях, телефоны, электронные ящики и т.д.

Источник: Irakli Komaxidze

Фото: скриншот из видео / InformNapalm