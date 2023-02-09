Солнцестояние — момент, когда центр Солнца проходит либо через самую северную точку, либо через самую южную точку планеты. За один год Земля переживает два солнцестояния — зимнее и летнее.
Факты ICTV узнавали, когда будет зимнее солнцестояние в 2023 году и что нужно делать в этот день.
Зимнее солнцестояние: что это та дата 2023 года
Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, которое происходит, когда ось Земли максимально наклоняется от Солнца.
По астрономическому определению, именно в день зимнего солнцестояния начинается зима в Северном полушарии (там, где мы живем). Соответственно, к югу от экватора, зима начнется во время нашего летнего солнцестояния.
Во время зимнего солнцестояния, Солнце будет находиться в самой низкой точке относительно горизонта, а ось Земли максимально наклоняется от Солнца.
Этот день характеризуется минимальной длиной дня и максимальной длиной ночи. Соответственно, после зимнего солнцестояния день постепенно начнет увеличиваться, а ночь становится короче.
— В 2023 году зимнее солнцестояние состоится 22 декабря в 05:27 по киевскому времени.
Традиции и суеверия зимнего солнцестояния
История этого праздника пришла к нам с давних времен! Раньше люди жили в соответствии с солнечными циклами, а само Солнце наши предки очень почитали. Это и неудивительно, ведь от солнечного тепла и света зависит жизнь на земле.
Именно поэтому день, когда Солнце начинало дарить больше тепла, наши предки считали победой света над тьмой и возрождением новой жизни.
Кстати, ранее этот день означал начало нового года, а в ночь зимнего солнцестояния наши предки отмечали Рождество Коляды. Это один из главных славянских богов Даждьбога, который воплощал Солнце.
Люди всячески помогали солнцу победить тьму: разжигали костры, катали горящие колеса, дома украшали еловыми ветками и пекли обрядовый хлеб в форме солнца.
Что касается суеверий зимнего солнцестояния, то в этот день стоит отказаться от шумных гуляний, алкоголя и тяжелой пищи. Это довольно странно, ведь Новый год празднуют именно так. Но день солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных, за тихим, спокойным ужином.
Также в этот день нельзя жадничать, если что-то попросят, обязательно нужно помочь человеку.
— А долги лучше отдавать до наступления зимнего солнцестояния.
Что нужно делать в день зимнего солнцестояния 2023
День зимнего солнцестояния имеет очень сильную энергетику. В этот можно:
- Медитировать, проводить аффирмации и визуализации. В день зимнего солнцестояния стоит настроить себя на позитив, закрыть глаза и четко представлять, как ваше заветное желание осуществляется! В этот период важно излучать сильные энергии.
- Загадывать желания. В день зимнего солнцестояния важно не только настроиться на позитив, но и загадывать желания. Вы можете написать их на бумаге или просто попросить мысленно.
- Проводить магические ритуалы. Важно, чтобы ваши действия не были направлены в ущерб другим или негатив! Рекомендуем направить ритуалы на приумножение силы, исцеление от телесных и душевных недугов, благополучия и процветания.
- Гадать.
- Убирать в доме. Этот день идеально подойдет для освобождения от ненужных вещей и негативной энергии. Не лишним будет помыть пороги и окна. Именно через них в дом входят потоки силы.
- Отпускать прошлое. Во время захода солнца 22 декабря 2023 года, выйдите на улицу или широко откройте окно, возьмите с собой клочок бумаги и ручку. Напишите все, от чего хотите избавиться: от долгов, негативных установок, ненужных людей, плохих привычек и тому подобное. После эту бумажку стоит сжечь и развеять по ветру.