Солнцестояние — момент, когда центр Солнца проходит либо через самую северную точку, либо через самую южную точку планеты. За один год Земля переживает два солнцестояния — зимнее и летнее.

Факты ICTV узнавали, когда будет зимнее солнцестояние в 2023 году и что нужно делать в этот день.

Зимнее солнцестояние: что это та дата 2023 года

Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, которое происходит, когда ось Земли максимально наклоняется от Солнца.

Сейчас смотрят

По астрономическому определению, именно в день зимнего солнцестояния начинается зима в Северном полушарии (там, где мы живем). Соответственно, к югу от экватора, зима начнется во время нашего летнего солнцестояния.

Во время зимнего солнцестояния, Солнце будет находиться в самой низкой точке относительно горизонта, а ось Земли максимально наклоняется от Солнца.

Этот день характеризуется минимальной длиной дня и максимальной длиной ночи. Соответственно, после зимнего солнцестояния день постепенно начнет увеличиваться, а ночь становится короче.

— В 2023 году зимнее солнцестояние состоится 22 декабря в 05:27 по киевскому времени.

Традиции и суеверия зимнего солнцестояния

История этого праздника пришла к нам с давних времен! Раньше люди жили в соответствии с солнечными циклами, а само Солнце наши предки очень почитали. Это и неудивительно, ведь от солнечного тепла и света зависит жизнь на земле.

Именно поэтому день, когда Солнце начинало дарить больше тепла, наши предки считали победой света над тьмой и возрождением новой жизни.

Кстати, ранее этот день означал начало нового года, а в ночь зимнего солнцестояния наши предки отмечали Рождество Коляды. Это один из главных славянских богов Даждьбога, который воплощал Солнце.

Люди всячески помогали солнцу победить тьму: разжигали костры, катали горящие колеса, дома украшали еловыми ветками и пекли обрядовый хлеб в форме солнца.

Что касается суеверий зимнего солнцестояния, то в этот день стоит отказаться от шумных гуляний, алкоголя и тяжелой пищи. Это довольно странно, ведь Новый год празднуют именно так. Но день солнцестояния лучше провести дома, в кругу родных, за тихим, спокойным ужином.

Также в этот день нельзя жадничать, если что-то попросят, обязательно нужно помочь человеку.

— А долги лучше отдавать до наступления зимнего солнцестояния.

Что нужно делать в день зимнего солнцестояния 2023

День зимнего солнцестояния имеет очень сильную энергетику. В этот можно: