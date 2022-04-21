Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Обычаи на Страстную пятницу — что можно и нельзя делать

21 апреля 2022, 19:07
Юлія Клєцова
Обычаи на Страстную пятницу — что можно и нельзя делать
Источник: Pixabay

22 апреля, у христиан восточного обряда самый скорбный день недели перед Христовым Воскресением — Страстная пятница.

В этом году Страстная пятница приходится на 22 апреля, и как каждый из дней страстной недели, имеет свои особые обычаи и традиции.

Это самый строгий день Великого поста. В Страстную пятницу лучше совсем воздержаться от еды до выноса плащаницы. После этого можно есть хлеб и воду.

В Страстную пятницу категорически запрещено работать. Человек должен сохранять силы для приготовления пасхального стола и всенощной службы.

В пятницу утром необходимо выглянуть в окно. Если первым увидите пожилого человека, то это предвещает не совсем приятные события. Если же это будет молодая женщина, тогда ближайшие месяцы человека ждет удача.

В этот день принято святить кольца. Люди верят, что они будут весь год оберегать владельца и его семью от болезней.

Также в Страстную пятницу можно определить, нет ли наговоренных вещей в доме. Для этого обряда необходимо взять огарок свечи, которая была в руках во время службы, зажечь и походить по комнатам. В какой комнате она затрещит, там и находится вещь.

Читайте:

Теги
Пасха, Свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь